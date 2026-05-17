В «Вашингтоне» раскрыли, что помогало Овечкину играть в последних сезонах НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери выразил уверенность, что присутствие молодого поколения помогало российскому нападающему и капитану команды Александру Овечкину играть в последних сезонах Национальной хоккейной лиги. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Да, думаю, это действительно помогало ему в последние пару лет, видеть, как в «Вашингтоне» начинает оживать молодое поколение. По мере того как команда становится моложе и мы постепенно смотрим вперёд, к тому, как будет выглядеть эпоха после Ови, это временами придавало ему энергии и дополнительный импульс», - -указал он.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

«Вашингтон» не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее тренер «Вашингтона» признал, что избавляет Овечкина от игры в защите.