Российский хоккеист установил рекорд «Монреаля» в XXI веке в Кубке Стэнли

Российский хоккеист «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов установил клубный рекорд в XXI веке в Кубке Стэнли.

В ночь на 17 мая «Монреаль» проиграл шестой матч серии второй раунда плей-офф Кубка Стэнли «Баффало Сэйрбз» — 3:8. Демидов забросил одну из шайб своей команды, которая стала для него второй в текущем розыгрыше плей-офф.

На момент матча Демидову 20 лет и 157 дней. Россиянин стал самым молодым игроком «Канадиенс» в XXI веке, забившим гол в потенциально решающем матче серии, превзойдя Коула Кофилда (20 лет и 173 дня в шестом матче полуфинала 2021 года.

Если бы хоккеисты «Канадиенс» победили в матче, то вышли бы в следующий раунд. Теперь после шести матчей счет равный — 3:3. Седьмой матч серии будет сыгран 19 мая, его начало — 4:30 по московскому времени.

12 мая Демидов занял второе место в борьбе за приз лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Колдер Трофи». Победителем стал защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер. Все 198 участников опроса поставили Шефера на первое место. Канадец набрал 1980 очков. Демидов получил 1158 очков — 120 вторых мест, 48 третьих, 25 четвертых и три пятых.

Демидов стал первым представителем «Монреаля», вошедшим в тройку претендентов на «Колдер Трофи» с 2016 года.

Ранее российского хоккеиста НХЛ раскритиковали за высокую зарплату.