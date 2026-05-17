Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Российский хоккеист установил рекорд «Монреаля» в XXI веке в Кубке Стэнли

Хоккеист Демидов установил рекорд «Монреаля» в XXI веке в Кубке Стэнли
Владимир Федоренко/РИА Новости

Российский хоккеист «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов установил клубный рекорд в XXI веке в Кубке Стэнли.

В ночь на 17 мая «Монреаль» проиграл шестой матч серии второй раунда плей-офф Кубка Стэнли «Баффало Сэйрбз» — 3:8. Демидов забросил одну из шайб своей команды, которая стала для него второй в текущем розыгрыше плей-офф.

На момент матча Демидову 20 лет и 157 дней. Россиянин стал самым молодым игроком «Канадиенс» в XXI веке, забившим гол в потенциально решающем матче серии, превзойдя Коула Кофилда (20 лет и 173 дня в шестом матче полуфинала 2021 года.

Если бы хоккеисты «Канадиенс» победили в матче, то вышли бы в следующий раунд. Теперь после шести матчей счет равный — 3:3. Седьмой матч серии будет сыгран 19 мая, его начало — 4:30 по московскому времени.

12 мая Демидов занял второе место в борьбе за приз лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Колдер Трофи». Победителем стал защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер. Все 198 участников опроса поставили Шефера на первое место. Канадец набрал 1980 очков. Демидов получил 1158 очков — 120 вторых мест, 48 третьих, 25 четвертых и три пятых.

Демидов стал первым представителем «Монреаля», вошедшим в тройку претендентов на «Колдер Трофи» с 2016 года.

Ранее российского хоккеиста НХЛ раскритиковали за высокую зарплату.

 
Теперь вы знаете
Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!