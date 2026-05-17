Булыкин предсказал исход борьбы за выживание между «Крыльями» и «Акроном»

Бывший нападающий сборной России, а ныне политик Дмитрий Булыкин, игравший во время карьеры за московские «Локомотив» и «Динамо», а также немецкие «Байер» из Леверкузена, «Фортуну» из Дюссельдорфа, «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов, а также бельгийский «Андерлехт», в комментарии для «Газеты.Ru» дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Акрон», в котором определится, кто из команд сохранит прописку в элитном дивизионе, а кому предстоит сыграть в стыковых встречах.

«Думаю, у обеих команд будет хорошая самоотдача, и они до последних минут будут биться за результат, потому что им обеим очень важны очки, чтобы не попасть в стыковые матчи. Думаю, что заруба будет приличная, но матч закончится вничью», — отметил Булыкин.

«Крылья Советов» опережают «Акрон» на два балла и сохранят 12-ю позицию в случае ничьей или своей победы, в то время как тольяттинцев устроит только победа. 13-е место РПЛ сыграет в стыковых матчах с волгоградским «Ротором».

