Роналду проиграл 14 из 14 трофеев в «Аль-Насре»

Форвард Роналду не сумел выиграть ни одного трофея в «Аль-Насре» за 3,5 года

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду за три с половиной года в клубе не сумел завоевать ни одного официального трофея.

Саудовская команда проиграла 14 чемпионских финалов из 14. 16 мая саудовский клуб проиграл команде из Японии «Гамба Осака» в финале Лиги чемпионов АФК 2 — 0:1. Последний раз Роналду выигрывал какой-либо клубный официальный трофей 1823 дня назад: в мае 2021-го португальский нападающий взял Кубок Италии с «Ювентусом».

Для «Аль-Насра» это второй упущенный трофей за последние дни. 12 мая клуб сыграл вничью с «Аль-Хилялем» и упустил возможность досрочно выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Однако команда сохраняет шансы на титул.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

Ранее Роналду сделал заявление после упущенного шанса стать чемпионом Саудовской Аравии.