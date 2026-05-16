Клуб «Ахмат» исключил бойца, напавшего на свою соседку в Грозном

Бойцовский клуб «Ахмат» исключил из своего состава бойца ММА Джихада Юнусова после конфликта с женщиной в Грозном. Информация об этом появилась в официальном аккаунте клуба в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В связи с недопустимым поведением, не соответствующим моральным, духовным и этическим нормам, которых придерживается республиканский бойцовский клуб «Ахмат» <...> боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клуба», — указано в публикации.

Соответствующее решение принято Ахматом Кадыровым, сыном главы региона Рамзана Кадырова, заместителем председателя правительства республики и министром спорта региона.

Согласно появившейся в СМИ информации, конфликт Юнусова с его пожилой соседкой произошел из-за камеры видеонаблюдения в подъезде, которую поставили соседи бойца. Юнусов сначала вступил в словесную перепалку с женщиной, а потом облил ее кофе из кружки.

Боец дебютировал в ММА в 2012 году, с тех пор он победил в 19 поединках, а в восьми боях потерпел поражение. Последний раз он выходил в октагон в августе 2024 года на турнире АСА 178, где проиграл решением судей Хафизу Сакибекову.

