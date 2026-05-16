Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Приятно сыграть»: теннисист Медведев о поражении от Синнера

Теннисист Медведев о поражении от Синнера: приятно сыграть в такой теннис
Remo Casilli/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свой уровень игры после поражения от итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме и признался, что разочарован поражением.

«Приятно сыграть в такой хороший теннис. Даже в первом сете мне казалось, что я играл неплохо. Когда играешь с Янником и не показываешь 110%, нельзя просто так плохо сыграть и проиграть 6:2», — поделился он в интервью на корте.

Матч начался еще 15 мая, однако был остановлен из-за дождя и перенесен на следующий день. Встреча завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 7:5, 4:6. Медведев четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Синнера семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры. В финале итальянский теннисист сразится с Каспером Руудом из Норвегии.

Ранее российский теннисист назвал французов странным.

 
Теперь вы знаете
Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!