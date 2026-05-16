«Приятно сыграть»: теннисист Медведев о поражении от Синнера

Теннисист Медведев о поражении от Синнера: приятно сыграть в такой теннис

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свой уровень игры после поражения от итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме и признался, что разочарован поражением.

«Приятно сыграть в такой хороший теннис. Даже в первом сете мне казалось, что я играл неплохо. Когда играешь с Янником и не показываешь 110%, нельзя просто так плохо сыграть и проиграть 6:2», — поделился он в интервью на корте.

Матч начался еще 15 мая, однако был остановлен из-за дождя и перенесен на следующий день. Встреча завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 7:5, 4:6. Медведев четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Синнера семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры. В финале итальянский теннисист сразится с Каспером Руудом из Норвегии.

Ранее российский теннисист назвал французов странным.