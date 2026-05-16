Булыкин рассказал, что нужно «Локомотиву» для завоевания медалей

Знаменитый отечественный футболист, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», известных зарубежных клубов, включая немецкий «Байер» из Леверкузена, голландские «Аякс» и «Твенте» и бельгийский «Андерлехт», а также сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал борьбу за бронзовые медали Российской премьер-лиги между столичными «Локомотивом» и «Спартаком».

«Конечно все будут бороться, еще непонятно, кто займет третье место и возьмет бронзовые медали, потому что «Локомотив» играет с ЦСКА! Это принципиальное дерби, поэтому все возможно. Но и «Спартак» для этого должен выигрывать, и тогда у «Локомотива» не будет другого шанса на бронзу, кроме как одержать победу над ЦСКА», — отметил Булыкин.

Перед заключительным туром РПЛ «Локомотив» занимает третье место, опережая «Спартак» на два очка. При этом «Локомотив» имеет преимущество по дополнительным показателям, так что для завоевания бронзовых медалей его устроит ничья в игре против ЦСКА. «Спартак» в последнем туре отправится на выезд к махачкалинскому «Динамо», ведущему борьбу за выживание, и должен побеждать, чтобы сохранить шансы на медали.

