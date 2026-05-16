Легенда ЦСКА объяснил, почему команда развалилась

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин, выигравший в составе красно-синих в 1991 году последние чемпионат и Кубок СССР, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, каким образом красно-синие развалились весной.

«Допустим, если бы ЦСКА эти две игры выиграл, мог он спасти сезон. Ну, наверное, наполовину. Вот. Самое главное, еще здесь случился конфликт между Мозесом и Челестини. Он, конечно, не пошел на пользу коллективу, потому что произошел такой нарыв, в который все вылилось. Отстранили Мойзеса. Мне бы хотелось, чтобы кто-то пошел к Челестини просить за Мойзеса, чтобы его оставили. А получилось, что игроки не поддержали ни Мойзеса, ни тренера – получается, проявили равнодушие. Ни туда, ни сюда. Или по-иному – моя хата с краю, ничего не знаю. Вы там сами разберитесь. Есть в ЦСКА коллектив или нет коллектива? Если вы за Челестини, то идите, отстаивайте его, чтобы его не увольняли, попросите дать шанс, скажите, что будете биться за тренера. Как будто поддержали Мойзеса, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, что бразилец был прав, что команда неподготовлена, что-то такое. А потом Мойзеса вернули, он начал опять выполнять большой объем работы, и, естественно, мышцы не выдержали. Опять же, кто виноват в этом вопросе? Ощущение, что в ЦСКА команда сама по себе, руководство само по себе, и никакой ответственности ни у кого нет. Ни у тренерского штаба, ни у футболистов, и команда вот просто-напросто взяла и развалилась на этом этапе», — подчеркнул Масалитин.

ЦСКА уволил возглавившего команду перед стартом сезона Фабио Челестини перед финалом Пути РПЛ Кубка России против «Спартака», но уступил в этом матче под руководством назначенного исполняющим обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова (0:1). После этого в игре 29-го тура РПЛ армейцы одержали волевую победу над «Пари НН» (2:1).

