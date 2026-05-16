Моуринью удивлен поведению форварда «Реала» Мбаппе

AS: потенциальный тренер «Реала» Моуринью удивлен поведению Мбаппе
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, близкий к назначению в мадридский «Реал», удивлен поведению нападающего испанского клуба Килиана Мбаппе. Об этом сообщает AS.

Согласно опубликованной информации, специалист ознакомлен с проблемами в раздевалке мадридского клуба. При этом он не собирается отказываться от предложения возглавить клуб, он проведет переговоры с «Реалом» в течение ближайших трех недель.

Мбаппе до этого высказывал недовольство, что оказался лишь четвертым форвардом команды.

5 мая появилась информация о том, что у Мбаппе произошел конфликт с членом тренерского штаба команды. Согласно информации СМИ, инцидент произошел перед матчем с «Бетисом» (1:1), который состоялся 24 апреля. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд в тренировочном матче.

Также сообщалось, что Мбаппе требует, чтобы клуб продал Винисиуса. Журналист Франсуа Галлардо отметил, что к президенту «Реала» Флорентину Пересу уже обратилась с подобной просьбой мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет клуб.

Ранее тренер «Реала» ответил на претензии Мбаппе.

 
