У полиции нет претензий к игроку, который отобрал футболку игрока «Краснодара» у ребенка

Сотрудники правоохранительных органов не имеют претензий к бывшему футболисту FC ViBE Ахмедпаше Галбацдибирову, отобравшему у ребенка футболку игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом указано в Telegram-канале «Неклассико».
Футболист вместе со своим адвокатом явились в полицию, где было написано объяснительное письмо по произошедшему инциденту.
«Вы, наверное, уже увидели публикации, которые на самом деле оказались неправдой. Сегодня я был в отделении полиции, где написал объяснительное письмо. Мы все разобрали, посмотрели камеры. Сотрудник полиции показал нам полную картину, которая происходила на трибунах и на улицах после футбола», - -указал футболист.
Адвокат Галбацдибирова потребовал извинений от Telegram-каналов, которые изначально опубликовали информацию, заявив, что если извинения не будут принесены, они пойдут в суд.
12 мая появилась информация, что Галбацдибирова пожизненно дисквалифицировали за то, что он отобрал футболку футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна у ребенка после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Клуб расторг с футболистов контрактное соглашение в одностороннем порядке.
