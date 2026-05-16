У полиции нет претензий к игроку, который отобрал футболку игрока «Краснодара» у ребенка

Полиция не имеет претензий к игроку, отобравшему футболку Сперцяна у ребенка
Сотрудники правоохранительных органов не имеют претензий к бывшему футболисту FC ViBE Ахмедпаше Галбацдибирову, отобравшему у ребенка футболку игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом указано в Telegram-канале «Неклассико».

Футболист вместе со своим адвокатом явились в полицию, где было написано объяснительное письмо по произошедшему инциденту.

«Вы, наверное, уже увидели публикации, которые на самом деле оказались неправдой. Сегодня я был в отделении полиции, где написал объяснительное письмо. Мы все разобрали, посмотрели камеры. Сотрудник полиции показал нам полную картину, которая происходила на трибунах и на улицах после футбола», - -указал футболист.

Адвокат Галбацдибирова потребовал извинений от Telegram-каналов, которые изначально опубликовали информацию, заявив, что если извинения не будут принесены, они пойдут в суд.

12 мая появилась информация, что Галбацдибирова пожизненно дисквалифицировали за то, что он отобрал футболку футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна у ребенка после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Клуб расторг с футболистов контрактное соглашение в одностороннем порядке.

