«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы завоевал Кубок Англии.

В финале манчестерский клуб сражался с лондонским «Челси». Встреча, которая состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче оформил Антуан Семеньо, который поразил ворота соперника на 72-й минуте. Его ассистентом выступил Эрлинг Холланд.

Главным арбитром матча был Даррен Ингланд. Он показал четыре желтые карточки: три игрокам — «Челси» Энцо Фернандесу, Марку Кукурелье и Мойсесу Кайседо, а одну — игроку «Манчестер Сити» Абдукодиру Хусанову.

В полуфинале турнира «горожане» обыграли «Саутгемптон», матч завершился со счетом 2:1. «Челси» оказался сильнее «Лидс Юнайтед», встреча закончилась с результатом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» ведет борьбу за чемпионство с лондонским «Арсеналом». «Горожане» идет на втором месте, имея 77 очков и на два балла отставая от лидирующих соперников. «Челси» расположился на девятой позиции, в активе команды 49 баллов.

