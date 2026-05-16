Новичок РПЛ не хочет видеть Дзюбу в своем составе

Гендиректор «Родины» Архипов заявил, что не хочет видеть Дзюбу в команде
Генеральный директор «Родины» Константин Архипов признался, что не хотел бы видеть российского нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу в своей команде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я очень хорошо к нему отношусь, это великий футболист. Просто вижу, что у нас есть Тимошенко, Максименко, Абдусаламов — это хорошая обойма нападающих. Ну вот вместо кого брать Артема? Абдусаламов — это вообще дитя академии. А Тимошенко, Максименко очень хорошо себя проявили», — отметил он.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Московская «Родина» впервые в своей истории вышла в Российскую премьер-лигу. Команда досрочно обеспечила себе повышение в классе и право выступать в элитном дивизионе российского футбола в сезоне 2026/2027. Команда выиграла Первую лигу сезона-2025/26.

