«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел третье поражение в четырех последних матчах

«Юньнань Юйкунь» одержал победу над «Шанхай Шэньхуа», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, в 12-м туре чемпионата Китая.

Встреча, которая состоялась на домашнем стадионе «Юньнань Юйкунь», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой игре оформил Оскар Мариту на 66-й минуте.

«Юньнань Юйкунь» после этой победы с 19 очками поднялся на третье место в турнирной таблице китайской Суперлиги, «Шанхай Шэньхуа» расположился на седьмой строчке с 11 очками.

22 ноября 2025 года «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд занял второе место в чемпионате Китая. Также Слуцкий вместе с командой выиграл национальный Суперкубок.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

