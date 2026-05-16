Теннисист Медведев проиграл Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

В полуфинальном матче его соперником был итальянец Янник Синнер, который занимает первую строчку мирового рейтинга. Их матч начался еще 15 мая, однако был остановлен из-за дождя и перенесен на следующий день. Встреча завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 7:5, 4:6.

Медведев четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Синнера семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.

В финале Синнер сразится с Каспером Руудом.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

