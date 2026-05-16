Андреева и Шнайдер вышли в финал престижного турнира в Риме

Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира WTA-1000 в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного турнира WTA-1000 в Риме, Италия.

В полуфинале их соперницами были австралийка Сторм Хантер и американка Джессика Пегула. Встреча, которая прерывалась из-за дождя, в общей сложности продлилась 2 часа 28 минут и завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:2.

За титул соревнований в Риме Андреева и Шнайдер сразятся с Кристиной Букшей и Николь Меликар-Мартинес.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

