Возобновление матча между Медведевым и Синнером вновь было отложено

Возобновление матча полуфинала турнира серии «Мастерс» в Риме, где должны завершить встречу первая ракетка мира Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев, вновь задерживается.

Матч начался 15 мая, однако был остановлен из-за сильного дождя в решающем третьем сете. Пока по партиям равный счет 1-1, а в третьем сете впереди Синнер — 4:2.

Их игра должна состояться на корте «Форо Италико» и начаться около 16:00. Однако перед ними проходит финал парного мужского разряда, где сражаются Симоне Болелли / Андреа Вавассори и Кристин Харрисон/ Нил Скупски. Их матч был на некоторое время прерван из-за дождя.

В финале победителя пары Синнер — Медведев ждет Каспер Рууд.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее появилась информация, что у Синнера в матче с Медведевым могла произойти паническая атака.

 
