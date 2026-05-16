Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Сафонова призвали не называть вратарем мирового уровня

Бывший вратарь Нигматуллин: финал Лиги чемпионов станет проверкой для Сафонова
Stephanie Lecocq/Reuters

Финал Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и английским «Арсеналом» будет очень значимым для российского вратаря парижского клуба Матвея Сафонова. Об этом в комментарии РИА Новости заявил бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.

«Для того, чтобы называть Матвея Сафонова вратарем мирового уровня, давайте чуть-чуть подождем, — например, финала Лиги чемпионов. Потому что в этом матче Матвей может претендовать на такое подтверждение своего класса: когда ты делаешь значимые сейвы на европейском и мировом уровне», — указал он.

Финал Лиги чемпионов состоится 20 мая в Венгрии.

13 мая «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов сделал восемь сейвов.

Эта победа помогла «ПСЖ» досрочно выиграть чемпионат. Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул Лиги1 в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года.

Ранее Сафонов рассказал о планах команды после победы в чемпионате Франции.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!