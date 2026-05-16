Боец MMA напал на женщину в Грозном и попал на видео

Боец ММА Джихад Юнусов, напавший на женщину в Грозном из-за камеры видеонаблюдения в подъезде, понесет заслуженное наказание в рамках закона. Об этом ТАСС рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Благодаря волевой политике главы ЧР Рамзана Кадырова в республике женщина защищена законом, религиозными нормами, традициями народов республики. Данный инцидент получит правовую оценку и виновный понесет заслуженное наказание», — сказал Дудаев.

Инцидент произошел 15 мая. Юнусов облил женщину кофе, кинул в нее стаканчиком и нанес несколько ударов.

9 февраля словацкий боец смешанных единоборств Павол Васко укусил чешского спортсмена Вацлава Микуласека за ухо во время поединка Clash MMA 15 в Брно. Инцидент произошел в первые секунды после начала боя. После этого на Васко напали зрители, находившиеся в зале. В бойца бросили стул, который попал ему в голову.

Ранее в Барнауле член федерации бокса избил парня с ДЦП.