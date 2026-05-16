Российский теннисист назвал французов странным

Российский теннисист Карен Хачанов на YouTube-канале First&Red назвал французских теннисистов странными ребятами.

«Из молодых, если честно, я не замечал. Не из молодых вообще сами по себе, мы не раз говорили, что французы немножко странные ребята. Не знаю, то ли дело в воспитании, то ли проблема с нынешним поколением», — сказал Хачанов.

Хачанов проиграл представителю Норвегии Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

Матч продолжался 1 час 42 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:1, 2:6. Хачанов выполнил две подачи навылет и реализовал три брейк-пойнта из трех заработанных. Во втором сете при счете 1:0 в пользу россиянина пошел дождь, и матч остановился почти на 2,5 часа.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

