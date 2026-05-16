Ветеран «Спартака»: нет сомнений в том, что «Зенит» станет чемпионом

Экс-футболист Коршунов: нет сомнений в том, что «Зенит» станет чемпионом

Трехкратный чемпион СССР в составе московских «Спартака» и «Динамо» Анатолий Коршунов не сомневается в победе московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«У меня нет сомнений, что «Зенит» станет чемпионом. В матче с «Ростовом» он как минимум не проиграет. «Краснодар» сам виноват: шел нормально — раз, и споткнулся», — сказал Коршунов.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

