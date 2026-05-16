Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

Стало известно, может ли Батраков перейти в «Манчестер Сити»

Агент Батракова Кузьмичев: трансфер Батракова в «Манчестер Сити» невозможен
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что его клиент не может перейти в английский «Манчестер Сити», передает Sport24.

«Позиция FA не изменилась — они против трансферов из России. Другое дело, если бы Алексей уже играл в каком-то из европейских чемпионатов. В таком случае трансфер в «Сити» был бы реален», — сказал Кузьмичев.

Ранее появлялась информация, что Батраков интересен клубам из Англии, Испании, Италии и Германии.

Футболист является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров РПЛ, проведя 35 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее агент Батракова опроверг слухи о скаутах «ПСЖ» на матчах «Локомотива».

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!