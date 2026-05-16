Стало известно, может ли Батраков перейти в «Манчестер Сити»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что его клиент не может перейти в английский «Манчестер Сити», передает Sport24.

«Позиция FA не изменилась — они против трансферов из России. Другое дело, если бы Алексей уже играл в каком-то из европейских чемпионатов. В таком случае трансфер в «Сити» был бы реален», — сказал Кузьмичев.

Ранее появлялась информация, что Батраков интересен клубам из Англии, Испании, Италии и Германии.

Футболист является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров РПЛ, проведя 35 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее агент Батракова опроверг слухи о скаутах «ПСЖ» на матчах «Локомотива».