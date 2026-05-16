Гуменник: пора отойти от образа Онегина

Российский фигурист Петр Гуменник заявил в интервью журналу «Мир фигурного катания», что ему пора отойти от образа Евгения Онегина.

«Пора, пожалуй, отойти от этого образа хотя бы для того, чтобы меня постоянно не ассоциировали с Онегиным. Выходить на лед с подобной программой было бы проще всего, но нужно быть разным и интересным болельщикам», — сказал Гуменник.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Аделия Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Игры. Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее Гуменник ответил на вопрос о завершении карьеры.