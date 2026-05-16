Экс-игрок «Спартака»: «Краснодару» остается надеяться, что произойдёт чудо

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин заявил, что «Краснодару» в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) остается надеяться, что произойдет чудо, передает «Чемпионат».

«Даже если бы «Зениту» нужно было только выигрывать, процентов на 80 они бы это сделали. Остается надеяться, что произойдет чудо, но вряд ли. Если бы «Краснодар» обыграл «Динамо, всё было бы в их руках, но они оступились», — сказал Шишкин.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

