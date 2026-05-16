Российского хоккеиста НХЛ раскритиковали за высокую зарплату

Jason Franson/Global Look Press

Экс-игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мэтт Мерли в подкасте Spittin' Chiclets выступил с критикой в адрес нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова за то, что россиянин со следующего сезона будет зарабатывать $17 млн.

«У меня такое чувство, что прямо сейчас вообще никто не заслуживает получать $17 млн. Когда один парень получает $17 млн — это не создает правильный климат в команде», — сказал Мерли.

В ночь на 14 мая «Миннесота» на выезде уступила «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:4 в овертайме.

Капризов в этой встрече записал на свой счет голевую передачу, приняв участие во втором голе команды, который оформил Ник Фолиньо. Он завершил участие в плей-офф с 15 (4 шайбы + 11 передач) очками. Такое же количество оформленных голов и результативных пасов у американского игрока «Миннесоты» Куинна Хьюза. Оба хоккеиста стали самыми результативными игроками команды в розыгрыше Кубка Стэнли и повторили рекорд латвийского форварда Сергея Жолтока по числу голевых передач. Это достижение было установлено в 2003 году.

«Миннесота» завершила свое выступление в Кубке Стэнли, проиграв серию «Колорадо» с результатом 1-4.

Ранее Капризов первым из россиян набрал десять очков в Кубке Стэнли-2026.

 
