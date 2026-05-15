Экс-хоккеист сборной России: Овечкин мог бы приехать на чемпионат мира

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин заявил, что без российской команды на чемпионате мира теряется часть интриги, передает «Советский спорт».

«Конечно, без России теряется часть интриги. Вот «Вашингтон» сейчас не попал в плей-офф, поэтому мог приехать на чемпионат мира Овечкин. Какой бы тогда прирост для болельщиков был, Александр порадовал бы Европу и нас своей игрой», — сказал Артюхин.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее тренер «Вашингтона» признал, что избавляет Овечкина от игры в защите.

 
