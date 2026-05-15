Арбитра отстранили от ЧМ после обвинений в изнасиловании подростка

Нидерландский арбитр Роб Диперник был отстранен Международной федерацией футбола (ФИФА) от обслуживания матчей чемпионата мира после того, как он был задержан в Лондоне по обвинению в изнасиловании подростка, сообщает Metro.

Отмечается, что арбитр был арестован 9 апреля в своем гостиничном номере после матча Лиги конференций между английским «Кристал Пэлас» и итальянской «Фиорентиной». По итогам расследования Диперинк не был привлечен к ответственности, а дело было прекращено полицией за отсутствием состава преступления.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось о том, что испанскому футболисту грозит девять лет тюрьмы за изнасилование.

 
