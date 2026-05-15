Латвия отказалась играть с Белоруссией и получила техническое поражение

Юношеская сборная Латвии по футболу отказалась играть с Белоруссией в матче отбора к чемпионату Европы 2027 года.

За это латвийской команде было присуждено техническое поражение со счётом 0:3. Сборная Белоруссии играет в группе B3 с Латвией, Словакией и Сан-Марино. Матч с Латвией должен был стать первым для белорусов.

Следующий матч Белоруссия сыграет 18 мая с Сан-Марино. Игра против Словакии запланирована на 21 мая.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

