«Мне нечего терять»: Медведев о матче с Синнером в полуфинале «Мастерса»

Теннисист Медведев заявил, что в матче с Синнером ему нечего терять

Первая ракетка России Даниил Медведев в эфире YouTube-канала «Больше!» рассказал, чего ждет от полуфинала «Мастерса» в Риме, где его соперником станет лидер мирового рейтинга Янник Синнер.

«Он выигрывает все подряд. Это один из немногих матчей в моей карьере, где мне нечего будет терять. Это хорошее чувство — играешь в свое удовольствие. Если получается — только еще больше адреналина», — сказал Медведев.

15 мая Медведев в полуфинале встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого российского теннисиста Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:4.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее Медведев объяснил, почему ему не повезло в четвертьфинале «Мастерса».