Сборная России сыграет два матча с командой Китая

Сборная России по футболу проведет два выездных матча с командой Китая в июне

Женская сборная России по футболу сыграет два товарищеских матча с национальной командой Китая. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«С удовольствием откликнулись на предложение китайской стороны сыграть два товарищеских матча. Сборная Китая — сильный соперник, с которым будет интересно и полезно встретиться. Мы посмотрели игры нашего будущего оппонента с этого турнира — хорошие впечатления», — сказал главный тренер сборной Юрий Красножан.

Встречи будут проходить 3 и 7 июня 2026 года в китайском городе Ухань. Вторая игра состоится в закрытом режиме.

В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Китая занимает 16-е место, Россия — 29-е.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стало известно о проведении летних матчей России с Ираком.