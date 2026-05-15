Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о снятии ограничений с российских борцов, указав, что в этом велика роль Владимира Путина, который имеет авторитет в мире единоборств. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что заслуга главы государства масштабнее.

«Владимир Владимирович имеет авторитет не только в этих видах спорта и не только в спорте. Я с гордостью могу заявить, что 13 лет, если бы не личное участие и позиция главы нашего государства, спортивной борьбы уже не было бы в программе Олимпийских игр. Весь борцовский мир это знает и благодарен ему», — заявил Мамиашвили.

Ограничения сняты не только с россиян, но и с белорусов. Российские борцы будут обозначаться в протоколах аббревиатурой RUS, белорусские — BLR. В случае завоевания золотых медалей на церемониях награждения будут исполняться гимны стран.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских атлетов. Однако некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. В частности, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

