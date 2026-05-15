Экс-футболиста сборной России внесли в базу «Миротворца»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Поводом для внесения в список послужило участие Погребняка в организации детского футбольного турнира в Саратове, где выступали две команды, составленные из детей военнослужащих — участников специальной военной операции. Таким образом, спортсмену вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку проведения специальной военной операции.

Погребняк является воспитанником московского «Спартака». В составе «Зенита» форвард выиграл чемпионат России, Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. За национальную сборную России он провел 33 матча и забил 8 голов.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В России доступ к порталу «Миротворец» заблокирован по решению суда с 2016 года.

