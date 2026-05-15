Ветеран «Спартака» высказался о ненависти к «Зениту»

Бубнов: в Ростове, как и во всей стране, почему-то ненавидят «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» заявил, что к петербургскому «Зениту» многие российские болельщики по непонятной причине испытывают неприязнь.

«Пошли разговоры, что «Ростов» может сняться, что у них проблемы с финансами, но я в это не верю. Поэтому, думаю, они упрутся, плюс, быстрее всего, народ придет. Потому что народ, думаю, в Ростове, как и во всей стране, почему-то ненавидит «Зенит». Но почему — неизвестно», — сказал Бубнов.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

