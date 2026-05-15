Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

Российский тренер рассказал, обижает ли его обращение Трусовой и Валиевой к Ришо

Жулин: меня не обижает, что Ришо ставит программы Валиевой и Трусовой
Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России и хореограф Александр Жулин заявил, что не чувствует себя обиженным из-за того, что фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева обратились к французскому хореографу Бенуа Ришо, а не к нему. Его слова передает РИА Новости.

«Мне абсолютно не обидно, что спортсменки не обратились ко мне. Ришо показал себя очень модным и разносторонним специалистом. Так почему нет? Я считаю, это совершенно нормальным явлением. Потому что каждая фигуристка ищет что-то новое», — сказал Жулин.

Ришо в 2024 году был признан ISU лучшим хореографом мира. Он сотрудничает с ведущими фигуристами, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа. В прошлом сезоне он поставил программы россиянам: произвольный танец Кагановской и Некрасову, а также произвольную программу Муравьевой.

В этом сезоне он вновь поставит программу Кагановской и Некрасову, а также будет работать с Александрой Трусовой, Евгением Семененко и Камилой Валиевой.

Ранее Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от работы Валиевой с Ришо.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!