Российский тренер рассказал, обижает ли его обращение Трусовой и Валиевой к Ришо

Жулин: меня не обижает, что Ришо ставит программы Валиевой и Трусовой

Заслуженный тренер России и хореограф Александр Жулин заявил, что не чувствует себя обиженным из-за того, что фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева обратились к французскому хореографу Бенуа Ришо, а не к нему. Его слова передает РИА Новости.

«Мне абсолютно не обидно, что спортсменки не обратились ко мне. Ришо показал себя очень модным и разносторонним специалистом. Так почему нет? Я считаю, это совершенно нормальным явлением. Потому что каждая фигуристка ищет что-то новое», — сказал Жулин.

Ришо в 2024 году был признан ISU лучшим хореографом мира. Он сотрудничает с ведущими фигуристами, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа. В прошлом сезоне он поставил программы россиянам: произвольный танец Кагановской и Некрасову, а также произвольную программу Муравьевой.

В этом сезоне он вновь поставит программу Кагановской и Некрасову, а также будет работать с Александрой Трусовой, Евгением Семененко и Камилой Валиевой.

Ранее Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от работы Валиевой с Ришо.