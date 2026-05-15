Булыкин объяснил поражение «Краснодара» от «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, во время игровой карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также известные зарубежные клубы, включая немецкий «Байер» и «Аякс» из Нидерландов, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил поражение «Краснодара» в 29-м туре Российской премьер-лиги от московского «Динамо».

«Думаю, где-то подустали, где-то потеряли концентрацию, думали, что легко возьмут «Динамо», которое не борется за высокие места, а «Динамо» было сверхмотивированное, не знаю почему, они очень хорошо играли в этом матче и двигались. И, конечно же, «Краснодар» сам виноват, было два момента: и выход один на один, и там по воротам били в упор. Ну а защита сыграла, конечно, очень плохо у «Краснодара», и это все повлияло: нереализованные моменты и плохая игра в обороне. Тормена два раза очень легко дал забить. И это все повлияло на игру», — считает Булыкин.

«Краснодар» лидировал в РПЛ, однако, уступив «Динамо» (1:2), пропустил вперед санкт-петербургский «Зенит», который одержал волевую победу над аутсайдером «Сочи» (2:1).

