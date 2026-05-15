«Страдаем именно мы»: член МОК о недопуске российских спортсменов

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев заявил, что санкции в отношении российских атлетов длятся слишком долго. Его слова передает «Матч ТВ».

«Посмотрите, сколько стран сегодня участвуют в вооруженных конфликтах. А в спортивном плане страдаем именно мы. Это большой вопрос, на который тяжело ответить. Но поддержку мы точно имеем», — сказал Тарпищев.

Ближайшая сессия МОК запланирована на 24-25 июня 2026 года в Швейцарии.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

