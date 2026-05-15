Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

Мбаппе признали четвертым нападающим в «Реале»

Мбаппе: Арбелоа сказал мне, что сейчас я четвертый нападающий
Pavel Mikheyev/Reuters

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поставил его на четвертое место в иерархии атакующих игроков.

«Я был готов выйти в старте, но Арбелоа сказал мне, что сейчас я четвертый нападающий. Ничего страшного, нужно принимать решения тренера. Я буду работать еще усерднее», — сказал Мбаппе.

5 мая появились сообщения, что у Мбаппе произошел конфликт с членом тренерского штаба команды. Согласно информации СМИ, инцидент произошел перед матчем с «Бетисом» (1:1), который состоялся 24 апреля. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд в тренировочном матче.

Также сообщалось, что Мбаппе требует, чтобы клуб продал Винисиуса. Журналист Франсуа Галлардо отметил, что к президенту «Реала» Флорентину Пересу уже обратилась с подобной просьбой мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет клуб.

Ранее петиция за уход Мбаппе из «Реала» собрала 70 млн подписей.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!