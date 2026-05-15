Мбаппе признали четвертым нападающим в «Реале»

Мбаппе: Арбелоа сказал мне, что сейчас я четвертый нападающий

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поставил его на четвертое место в иерархии атакующих игроков.

«Я был готов выйти в старте, но Арбелоа сказал мне, что сейчас я четвертый нападающий. Ничего страшного, нужно принимать решения тренера. Я буду работать еще усерднее», — сказал Мбаппе.

5 мая появились сообщения, что у Мбаппе произошел конфликт с членом тренерского штаба команды. Согласно информации СМИ, инцидент произошел перед матчем с «Бетисом» (1:1), который состоялся 24 апреля. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд в тренировочном матче.

Также сообщалось, что Мбаппе требует, чтобы клуб продал Винисиуса. Журналист Франсуа Галлардо отметил, что к президенту «Реала» Флорентину Пересу уже обратилась с подобной просьбой мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет клуб.

Ранее петиция за уход Мбаппе из «Реала» собрала 70 млн подписей.