«Вегас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч проходил в Анахайме и завершился со счетом 5:1. После игры счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Вегаса».

В составе «Вегаса» шайбы забросили Митч Марнер, Бретт Хауден, Ши Теодор и Павел Дорофеев (дважды). У «Анахайма» отличился Микаэль Гранлунд.

Российский нападающий Павел Дорофеев забросил девятую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и вышел на первое место в списке снайперов. Голевой передачей на соотечественника отметился Иван Барбашев, у которого 9 очков (3+6) в текущем плей-офф.

Дорофеев также был признан первой звездой матча. Всего в 12 матчах плей-офф на его счету 11 очков (9 голов + 2 передачи). Дорофеев стал вторым игроком в истории «Вегаса» после Джонатана Маршессо, который забивал несколько голов в двух матчах плей-офф подряд.

В полуфинале Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Колорадо Эвеланш».

