Представитель Батракова: мы не общаемся с португальскими клубами

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что чемпионат Португалии как возможный трансфер футболиста не рассматривается. Его слова приводит Sport24.
«По Батракову с португальскими клубами мы не общаемся и не рассматриваем этот чемпионат в качестве следующего шага для Алексея. Если трансфер и будет, то в топ-5 европейских лиг. Более того, отступные в контракте Батракова не распространяются на португальские клубы», — сказал Кузьмичев.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к полузащитнику со стороны клубов из Англии, Испании, Италии и Германии.
Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он вошел в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), сыграв за «Локомотив» 35 матча во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года, а интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.
«Локомотив» после 28 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидером является петербургский «Зенит» с активом 65 очков, «Краснодар» с 63 очками располагается на втором месте и имеет матч в запасе.
Ранее агент Батракова опроверг слухи о скаутах «ПСЖ» на матчах «Локомотива».