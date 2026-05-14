Представитель Батракова: мы не общаемся с португальскими клубами

Агент Батракова заявил, что чемпионат Португалии их не интересует

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что чемпионат Португалии как возможный трансфер футболиста не рассматривается. Его слова приводит Sport24.

«По Батракову с португальскими клубами мы не общаемся и не рассматриваем этот чемпионат в качестве следующего шага для Алексея. Если трансфер и будет, то в топ-5 европейских лиг. Более того, отступные в контракте Батракова не распространяются на португальские клубы», — сказал Кузьмичев.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к полузащитнику со стороны клубов из Англии, Испании, Италии и Германии.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он вошел в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), сыграв за «Локомотив» 35 матча во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года, а интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

«Локомотив» после 28 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидером является петербургский «Зенит» с активом 65 очков, «Краснодар» с 63 очками располагается на втором месте и имеет матч в запасе.

Ранее агент Батракова опроверг слухи о скаутах «ПСЖ» на матчах «Локомотива».