Стало известно, сколько «Реал» заплатит отступных за Моуринью

«Реал» заплатит «Бенфике» €7 млн в качестве отступных за Моуринью
Мадридский «Реал» будет вынужден выплатить лиссабонской «Бенфике» около 7 миллионов евро, если захочет заполучить главного тренера португальцев Жозе Моуринью. Об этом сообщает Record.

Именно такая сумма отступных была согласована между «Бенфикой» и Моуринью на случай, если одна из сторон решит расторгнуть контракт. Этот пункт действует только в течение 10 дней после последнего матча текущего сезона.

Президент «Бенфики» Руй Кошта уже сделал Моуринью предложение о продлении контракта и теперь ожидает ответа. Свой окончательный вердикт о будущем 63-летний специалист намерен вынести только по окончании сезона.

В настоящий момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, сменивший Хаби Алонсо. Моуринью уже работал с мадридским клубом с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Последним матчем сезона для «Бенфики» станет игра 34-го тура чемпионата Португалии против «Эшторила». Встреча намечена на субботу, 16 мая.

Ранее в «Реале» заявили о полном разрыве отношений с «Барселоной».

 
