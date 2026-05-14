Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Риме

Андреева и Шнайдер пробились в полуфинал «Мастерса» в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер переиграли Анну Данилину (Казахстан) и Эйжу Мухаммад (США) в четвертьфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме.

Матч длился 1 час 31 минуту и завершился со счетом 4:6, 6:3, 11:9. Россиянки подали навылет один раз, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных.

В полуфинале Андреева и Шнайдер встретятся с парой Сторм Хантер (Австралия) и Джессика Пегула (США).

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

