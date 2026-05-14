Российский тренер одной фразой рассказал, что может помешать «Зениту» стать чемпионом РПЛ

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что петербургскому «Зениту» может помешать недооценка «Ростова» в матче последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я могу сказать, что «Зенит» еще может упустить победу в РПЛ. Что «Зениту» может помешать стать чемпионом? Недооценка «Ростова», — сказал Билялетдинов.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

