В Норвегии сообщили, что Хайкин с большой долей вероятности пропустит ЧМ-2026

В Норвегии сообщили, что Хайкин может быть не включен в состав сборной на ЧМ-26

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт заявил, что вратарь Никита Хайкин не получил разрешения выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В Норвегии ходят неподтвержденные слухи о том, что Хайкин не будет включен в состав сборной на чемпионат мира. Это подтверждено разными источниками. Официально будет объявлено в следующий четверг, после чего сборная Норвегии объявит состав на чемпионат мира», — сказал Сальведт.

8 мая стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) не дала Хайкину разрешение на выступление за норвежскую сборную. При этом в Норвегии это решение, как сообщалось, оспорили.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

Ранее Хайкин впервые отреагировал на запрет ФИФА выступать за сборную Норвегии.