Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

В Норвегии сообщили, что Хайкин с большой долей вероятности пропустит ЧМ-2026

В Норвегии сообщили, что Хайкин может быть не включен в состав сборной на ЧМ-26
nikita1haikin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт заявил, что вратарь Никита Хайкин не получил разрешения выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В Норвегии ходят неподтвержденные слухи о том, что Хайкин не будет включен в состав сборной на чемпионат мира. Это подтверждено разными источниками. Официально будет объявлено в следующий четверг, после чего сборная Норвегии объявит состав на чемпионат мира», — сказал Сальведт.

8 мая стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) не дала Хайкину разрешение на выступление за норвежскую сборную. При этом в Норвегии это решение, как сообщалось, оспорили.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

Ранее Хайкин впервые отреагировал на запрет ФИФА выступать за сборную Норвегии.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!