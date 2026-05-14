Ветеран ЦСКА рассказал, сохраняет ли «Краснодар» шансы на победу в РПЛ

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что у «Краснодара» еще есть шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Можно ли сказать, что «Зенит» уже стал чемпионом России? Шансы есть на победу еще у «Краснодара». Они же сохраняют теоретические шансы. Нужно отталкиваться от матчей 30-го тура. Теперь все находится в руках «Зенита». Если петербуржцы проиграют, можно сказать, что они сами виноваты, а «Краснодар» будет еще оглядываться на матч «Зенита», — сказал Масалитин.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

