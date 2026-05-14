«Не понимал, зачем жить»: теннисист Рублев заявил, что достиг дна

Теннисист Рублев о психологических проблемах: я не мог найти смысл в жизни

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о серьезных психологических проблемах, с которыми он столкнулся, но он отметил, что сейчас ему гораздо лучше. Его слова приводит издание L'Equipe.

«Я вообще не мог найти смысл в жизни. Меня больше ничего не радовало. Я не понимал, зачем жить. Каждый день был одинаковым. Это звучит драматично, и мне трудно точно описать, что я тогда чувствовал, потому что сейчас я уже этого не чувствую. Но я был на самом дне — полностью потерянный, разбитый. Сейчас мне гораздо лучше», — поделился он.

В минуты написания новости Рублев играет с представителем Италии Янником Синнером в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Риме. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее вторая ракетка мира проиграла украинке в четвертьфинале турнира в Риме.