Задержан президент Федерации бокса Ульяновской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали президента Федерации бокса Ульяновской области, известного бизнесмена Игоря Орлова. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Ulnovosti.ru».

Согласно опубликованной информации, оперативно-разыскные мероприятия проводили сотрудники БОП (Борьба с организованной преступность) регионального УМВД, 14 мая материалы дела были переданы на возбуждение уголовного дела в Следственное управление Следственного комитета Ульяновской области.

13 и 14 мая Орлов был допрошен. Накануне после проведенных следственных мероприятий его отпустили под подписку о невыезде, однако уже 14 числа его вновь доставили в следственное управление.

Как указано в публикации, на повестке стоит вопрос о закрытии Орлова в изоляторе временного содержания на 48 часов до момента предъявления обвинений. Указывается, что уголовное дело связано с СВО и рекрутскими деньгами, при этом в деле может появиться еще ряд эпизодов, а обвиняемыми могут стать и другие влиятельные личности.

