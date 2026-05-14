«Нарушили права спортсмена»: РУСАДА о допинге игрока «Спартака» Заболотного

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что в ситуации с положительной допинг-пробой нападающего московского «Спартака» Антона Заболотного были нарушены его права. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Хочу обратить внимание, насколько неправильно со стороны неких людей, которые работают в определенных видах спорта, эту информацию публиковать. Это нарушает права спортсмена», — указала она.

3 мая стало известно, что Заболотный сдал положительный допинг-тест. Наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после окончания контракта форварда со «Спартаком». При этом не указано, какой именно запрещенный препарат был обнаружен в пробе футболиста.

Российское антидопинговое агентство удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, таким образом, Заболотный сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона.

Заболотный присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне на его счету 16 сыгранных матчей, в которых он не сумел забить ни одного гола и отдал только одну результативную передачу.

Ранее допинг Заболотного назвали недоразумением.