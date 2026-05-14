Le Parisien: Сафонов — не самый элегантный из игравших в «ПСЖ» вратарей

Известное французское издание Le Parisien в статье, посвященной победе «ПСЖ» над «Лансом» выделило сильные стороны российского вратаря парижской команд Матвея Сафонова.

«Уроженец Краснодара — не самый элегантный и не самый академичный из голкиперов, которые играли в воротах парижского клуба. Но у него не отнять качества, без которого трудно добиться успеха на этой позиции и в столице: он умеет сохранять холодную голову, даже когда вокруг становится жарко», — указано в публикации.

13 мая «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов сделал восемь сейвов.

Эта победа помогла «ПСЖ» досрочно выиграть чемпионат.

Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу текущего сезона он выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье.

