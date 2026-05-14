«Врачи назначат анализы»: легенда «Спартака» о состоянии после больницы

Экс-игрок Гаврилов: чувствую себя нормально после выписки из больницы
Чемпион СССР в составе «Динамо» и «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы. Его слова приводит Sport24.

«Из больницы меня выписали два дня назад, чувствую себя нормально. С процедурами пока закончил, но врачи еще назначат какие-то анализы и тогда уже скажут, что делать дальше», — заявил он.

Экс-футболист находился в больнице из-за обнаруженной опухоли. Также он перенес операцию на сердце в марте этого года.

До этого Гаврилов попал в реанимацию 30 мая 2023 года. На следующий день сын Гаврилова сообщил, что его отец перенес инсульт в результате закупорки артерии в области шеи и проведет в реанимации еще пару дней. 7 июня экс-футболист успешно перенес операцию на сонной артерии.

В составе московского «Спартака» Гаврилов провел 347 матчей, забив в них 115 мячей. Гаврилов всегда считался одним из самых умных и креативных отечественных полузащитников, умевших отдать обостряющую передачу любой сложности. В составе «Спартака» Гаврилов дважды выиграл чемпионат СССР и один раз был лучшим бомбардиром турнира. В активе футболиста также бронзовая медаль футбольного турнира московской Олимпиады-1980. Полузащитник выступал также за московские «Динамо», «Локомотив» и «Асмарал».

