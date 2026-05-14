Один из игроков покинул «Зенит» по личным обстоятельствам

Нападающий петербургского «Зенита» Джон Дуран покинул расположение команды. Об этом сообщила пресс-служба команды в Telegram-канале.

«Руководство клуба и колумбийский нападающий согласовали отсутствие игрока в связи с личными обстоятельствами. О возвращении футболиста в команду будет объявлено дополнительно», — указано в сообщении.

9 февраля 2026 года «Зенит» официально объявил о подписании контракта с колумбийским нападающим «Аль-Насра» Джоном Дураном. Соглашение с игроком заключено на правах аренды, которая рассчитана до конца июня 2026 года. За все время игры за «Зенит» он провел девять матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что «Зенит» продлит контракт с российским нападающим Александром Соболевым.

 
