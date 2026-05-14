«Есть одна проблема»: член МОК о возвращении России на мировую арену

Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил сомнение, что на летней сессии МОК будет поднят вопрос о возвращении российского спорта на международную арену. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Но чем быстрее восстановим полномочия ОКР, тем легче будет нам всем. Надеюсь, этот год сложится для нас благополучно, но есть одна проблема: мы потеряли представительства в международных федерациях. Это немаловажный факт. До пандемии у нас было более 50 человек, а сейчас почти никого не осталось», — указал он.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее стало известно, что Россия пропускает чемпионат Европы из-за невыдачи виз.