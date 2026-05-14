Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

«Есть одна проблема»: член МОК о возвращении России на мировую арену

Член МОК Тарпищев заявил об одной проблеме в возвращении России
Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил сомнение, что на летней сессии МОК будет поднят вопрос о возвращении российского спорта на международную арену. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Но чем быстрее восстановим полномочия ОКР, тем легче будет нам всем. Надеюсь, этот год сложится для нас благополучно, но есть одна проблема: мы потеряли представительства в международных федерациях. Это немаловажный факт. До пандемии у нас было более 50 человек, а сейчас почти никого не осталось», — указал он.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее стало известно, что Россия пропускает чемпионат Европы из-за невыдачи виз.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!